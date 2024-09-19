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TCMB’den PPK öncesi döviz serbest hesaplarda faiz indirimi hamlesi

Fed'in 50 baz puan faiz indirmesinin ardından TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

Haber Merkezi
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TCMB’den PPK öncesi döviz serbest hesaplarda faiz indirimi hamlesi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 75 baz puan indirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta faiz indirimi sonrası Fed'in de 50 baz puanlık faiz indirimi yapmasıyla TCMB de yabancı para serbest hesaplara ödenen faizi indirdi.

TCMB tarafından TL cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka) uygulanan faiz oranı yüzde 4,50'den yüzde 3,75'e çekildi.

ECB, haziran ayında da faiz indirimi yapmış, TCMB de bunun ardından YP hesaplara verilen faizi 25 baz puan indirmişti. 

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