TL likidite fazlası 140 milyarı buldu

ŞEBNEM TURHAN

Borsa İstanbul’da mayıs ortasından itibaren süren dalgalı seyir yabancı yatırımcıların tavırlarında da etkili oldu. Mayısta yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerindeki portföy büyüklüğü 1 trilyon 954 milyar lira ile tarihi zirvesine çıktı, temmuzda zirve yenilense de ağustosta gerileme yaşandı. Ağustosta 1 trilyon 938 milyar liraya geriledi. Ağustosta en fazla satışı ise ABD’li yatırımcılar yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre hisse senetlerinde yatırımı olan ilk 10 ülke arasında ABD’li yatırımcılar ağustosta 57 milyar 444 milyon liralık çıkış yaptı, mayıstan bu yana satışı ise 63 milyar 94 milyon lirayı buldu.

QNB hariç temmuzda 1.5 trilyon lira

Merkezi Kayıt Kuruluşu hisse senedi piyasasında en çok yatırımı olan 10 ülkeyi her ay açıklıyor. QNB Finansbank nedeniyle Katar’ın portföy büyüklüğü hissenin hareketine göre değişim gösteriyor o nedenle piyasa uzmanları ülkeler sıralamasına Katar hariç bakmayı tercih ediyor. Toplam yabancı portföyünden Katar’ın elindeki portföy çıkarıldığında mayısta yabancıların 1 trilyon 439 milyar 779 milyon lira olan portföy büyüklüğü, temmuzda 1 trilyon 493 milyar 559 milyon lira ile zirveyi gördü. Ağustosta ise Katar hariç yabancıların portföyü 143.25 milyar lira gerileyerek 1 trilyon 350 milyar 306 milyon liraya indi. Yabancının bu yıldan önce hisse senedi yatırımının en yüksek seviyesi 1.5 trilyon lira ile Mayıs 2013’te yaşanmıştı.

Bu yılki yerel seçimler sonrasında ekonomi yönetimine güven tazeleyen yabancı yatırımcı Türk tahvillerinde alımlarını hızlandırırken hisse senedi piyasasına da yavaş yavaş girmeye başladı. Mayısın ortasına kadar Borsa İstanbul BİST100 endeksi de bankacılık ve holdingler öncülüğünde yükselişini sürdürürken haziranda düşüşe geçti, temmuzda ise 11 bin puan da aşılarak tarihi zirve görüldü. Mayıstan bu yana ise yabancının net işlemleri sürekli satış tarafında yer aldı.

ABD, BK ve İrlanda’da aylık kayıp 88.55 milyar lira

Toplamda net satış ortaya çıksa da yılın başından bu yana ABD’li, Birleşik Krallıklı, İrlandalı yatırımcıların girişleri dikkat çekti. MKK verilerine göre mayısta hızlanan alımlar temmuzda her ülke için neredeyse bir yeni zirveye işaret etti. ABD’li yatırımcıların temmuzda Türk hisselerindeki portföyü mayısta 530 milyar 767 milyon lirayla zirveyi gördü, temmuzda ise 525 milyar 117 milyon dolarla biraz geriledi. Ancak ağustosa gelindiğinde ABD’li yatırımcının portföyü 467 milyar 673 milyon liraya düştü. Birleşik Krallıklı yatırımcıların temmuzda 223 milyar 492 milyon lirayla zirveyi gören hisse portföyü 23 milyar lira geriledi ve ağustosta 200 milyar 422 milyon liraya indi. İrlandalı yatırımcıların mayısta 101 milyar 594 milyon lira ile zirveyi gören hisse yatırımları ağustosta ise 92 milyar 847 milyon liraya düştü. Bu yıl öne çıkan bu üç ülkenin ağustostaki toplam çıkışı da 88.55 milyar lira oldu.

Avusturya yeniden ilk 10 ülke arasında

Bu dönemde dikkat çeken ise Hollandalı yatırımcıların tavrı oldu. Mayısta 101.4 milyar liralık portföyü olan Hollandalı yatırımcılar bunu temmuzda 123.4 milyar liraya çıkardı, ağustosta 110.55 milyar liraya düştü. Mayısa göre ilk on ülke arasında portföyünü yükselten tek ülke Hollanda oldu. Yine mayısta ilk on arasında yer alan ancak temmuzda bu yerini kaybeden Avusturya ağustosta yeniden ilk 10’a yükseldi ve mayısa göre portföyünü 1.7 milyar lira arttırdı. İlk 10 ülke arasına temmuzda Cayman Adaları dahil oldu.

İlk 8 ayda yabancının net satışı 2.5 milyar doları buldu

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar ağustosta 590.3 milyon dolar net satış yaptı. Verilere göre yabancı yatırımcılar Ağustos 2024’te BİST’de 23 milyar 477.2 milyon dolarlık alış ve 24 milyar 67.5 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece yabancıların gecen ayki toplam alım ve satış işlemleri 47 milyar 544.8 milyon dolar seviyesinde oluştu. Yabancı yatırımcılar 2024 yılında şu ana kadar 216 milyar 93 milyon dolarlık alış ve 218 milyar 588.9 milyon dolarlık satış işlemi yaptı. Sonuç olarak toplam satış işlemi 2 milyar 495.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ocakta net 237.5 milyon dolar net alım, şubatta 220.1 milyon dolar net satım, martta 64.1 milyon dolar, nisanda 78.7 milyon dolar yine net alım yapan yabancının mayıs dahil diğer aylardaki tüm net işlemleri satış yönünde oldu. 2024’ün ilk 8 ayında ise en çok yabancı girişinin yaşandığı hisseler ise sırasıyla Akfen Yen. Enerji, Türkiye Sigorta ve TAV Havalimanları olarak sıralanırken en çok çıkış yaptığı hisseler ise sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Turkcell oldu. Bankacılık hisselerinde ise ağustosta 381.2 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.