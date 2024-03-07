TL reeskont kredilerinin kullanımı bir günlüğüne durdurulunca… Eximbank, “suistimal”e izin vermedi

MERVE YİĞİTCAN – İSTANBUL

Ocak ayının ardından şubat ayı enflasyonunun da yüksek gelmesi piyasa algısını bozdu. Yanı sıra Fed’den gelen faiz indirimi sinyaliyle beraber altın ve dövizde başlayan hareketlilik hem vatandaşın hem de şirketlerin bu iki enstrümana olan talebini artırdı. Hal böyle olunca bazı şirketlerin suistimal yoluna gittiği ve bazı seçici ve avantajlı kredileri döviz ve altın alımı için kullandığı öğrenildi. Bu suistimaller hem iş dünyasında hem de ekonomi bürokrasisinde huzursuzluğu artırdı.

Bu süreç içinde EKONOMİ’ye konuşan bazı ihracatçılar, Eximbank’ın TL reeskont kredilerinin kullandırımının yavaşladığı şeklinde şikayetlerini dile getirdiler. İş dünyası temsilcileri, bazı firmaların TL reeskont kredilerini kötüye kullanmalarından dolayı bu enstrümanın geçici süre ile durdurulduğu endişelerini paylaşırken, bir an önce suistimalci firmaların tespit edilip ayıklanması gerektiğini, aksi halde bunun tüm ihracatçı camiasına, doğal olarak da Türkiye ihracatına hasar verebileceğini ifade ettiler.

İş dünyası suistimalcilerinin temizlenmesini istiyor

İş dünyası temsilcileri, ihracatçıların can suyu kredisi olan TL reeskontların yavaşlatılması ya da durdurulması halinde bunun ekonomiye ciddi olumsuzlukları olacağına işaret ederken, bu enstrümanı kötüye kullanan firmaların, işini doğru ve etik çerçevede gerçekleştiren ihracatçıları da zor durumda ve zan altında bıraktığını, bu firmaların tespit edilmesi, ayıklanması ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması konusunda ekonomi bürokrasisinin arkasında olduklarını ifade ediyor. Aksi halde kötüye kullanım karşısında geçici süre tümden bir durdurma kararının olası olumsuzluklarına işaret eden sektör temsilcileri, “Reeskont kredileri, ihracat yapan firmaların nakit akışlarını yönetmelerine ve yurt dışı alıcılara daha uzun vadeli ödeme imkanı sunmalarına yardımcı oluyor, Bunlar diğer ticari kredilere göre daha düşük faiz oranlarına sahip. O yüzden bu kredilerin geçici de olsa durdurulması ihracatçı firmaların diğer finansman kaynaklarına yönelmesine ve finansman maliyetlerinin artmasına neden olur. Böyle bir durum KOBİ'ler için daha da kritik ve birçok ihracatçı KOBİ'yi zor durumda bırakacaktır. Genel olarak böyle bir karar döviz girişini engelleyecek ve artan maliyetler nedeniyle fiyat rekabetinde geriye düşmelerine neden olacaktır” şeklinde konunun olası sonuçlarını anlatıyorlar.

Eximbank: Kredilerin durdurulması söz konusu değil

“TL reeskont kredileri durduğu” şeklinde iddiaları yönelttiğimiz Eximbank kaynakları ise “Kredileri durdurma gibi bir politikanın asla söz konusu olmadığını” altını çizerek belirttiler. Konuya ilişkin bilgisine başvurduğumuz Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada “Reeskont kredilerinin durdurulması söz konusu değil, kullandırım devam ediyor. Teknik bir değerlendirmeden dolayı dün (6 Mart) bir günlük ara verilmiş oldu. Ancak biz şu anda ihracatçı firmaların reeskont taleplerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.