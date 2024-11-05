TL'nin reel değeri 43 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında TÜFE bazında yüzde 3,1 artışla 64,82 puan olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılı Mart ayında görülen 65 seviyesinin ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Eylül ayında 62,78 puandan 62,86 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yüzde 2 arttı

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında yüzde 2 artışla 93,62 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 91,74 puandan 91,81 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 51,14 puandan 52,42 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 71,97 puandan 74,63 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.