Altında yükselişe ABD seçimleri destek verebilir

ABD’de Trump ve Harris arasında anketlerin başa baş gösterdiği seçimlerin sonuçlanması beklenirken, piyasalar da bu seçimlere odaklandı. Seçim sonuçlarına yönelik belirsizlik artarken, iki adayın da ekonomik vaatlerinin farklı olması nedeniyle piyasalarda tedirginlik sürüyor.

Berenberg analistleri, ABD seçimlerinin, sonuç ne olursa olsun altın fiyatları için destekleyici olacağını öngörüyorlar. Seçim sonuçları netleştikten sonra 2800 dolara doğru hareket bekliyorlar.

İki sonuç da altına yarar

Eski Başkan Donald Trump'ın kazanmasının genel bir jeopolitik dalgalanma yaratacağını ve bunun da fiyatları destekleyeceğini savunan Berenberg analistleri, Kamala Harris'in kazanması, Trump ticaretinin gevşemesiyle daha yumuşak bir dolara yol açabilir ve bu da genellikle altın fiyatını destekleyici olduğunu da hatırlatıyorlar.

Fed faiz indirimi altın için önemli

Seçimler bir yana, bu hafta ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceği oylanacak ve piyasa tarafından 25 baz puanlık bir indirim olası görülüyor. Analistlere göre, faiz indirimi ortamında iyi performans gösterme eğiliminde olduğu için bu durum da altın fiyatlarını da desteklemeli.

Fiyatlama tepkileri sonuçlara saklanıyor

Exinity Group'un baş piyasa analisti Han Tan ise “Altın işlemcileri ve yatırımcıları, ABD başkanlık yarışından ilk sinyaller gelene kadar muhtemelen tepkilerini saklı tutacaklar” dedi.

Tan, Harris'in düşük faiz oranlarını destekleyen politikaları nedeniyle kazanması halinde altının yükselmesi gerektiğini, ancak Trump'ın kazanması halinde dolardaki ani bir yükselişin altının değerini düşürebileceğini söyledi.

Tan, altının ABD seçimlerinden sonra “ortalık yatıştığında” 2.800 dolar seviyesini görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ons altın şu sıralarda yatay bir seyir ile 2.737,92 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatı son 1 haftada yüzde 0,17 geriledi ancak son 1 ayda yüzde 3,19 ve son bir yılda yüzde 37,43 arttı.