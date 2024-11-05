ABD başkanlık seçimleri öncesi Bitcoin yükseldi

AJ Bell'den Danni Hewson, yatırımcıların Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde yeni zirvelere ulaşacağı umuduyla kripto para biriminde pozisyonlarını artırdıklarını belirtti.

Seçimlerin sonuçlanmasına saatler kala Bitcoin’de yükseliş görülürken, son günlerdeki geri çekilme Trump’ın zaferine yönelik “güvenin azaldığının” göstergesi kabul edildi.

Hewson, Trump'ın ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapma sözü verdiğini ve Bitcoin'in Trump'ın seçim şansı için gösterge olarak görüldüğünü vurguladı.

Bitcoin yüzde 2,42 artışla 68.692 dolardan işlem görürken, geçen salı günü fiyat 7,5 ayın en yüksek seviyesi olan 73.609 dolara kadar çıkmıştı.