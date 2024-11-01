Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde son 1 haftanın en düşük girişi

31 Ekim'de Bitcoin spot ETF'lerine toplam 32,14 milyon dolar net giriş oldu. Bu, son 7 gündeki en düşük net giriş olarak kayıtlara geçti.

Bitcoin spot ETF'lerine bugüne kadarki kümülatif toplam net sermaye girişi 24,21 milyar dolarak ulaştı.

Ethereum spot ETF'lerine 31 Ekim'de 13,05 milyon dolar net giriş oldu. Kümülatif toplam net sermaye çıkışı 480,51 milyon dolara geriledi.