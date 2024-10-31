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Microstrategy üçüncü çeyrekte de zarar açıkladı

Kripto para devi Bitcoin hedge fonu MicroStrategy 2024’ün üçüncü çeyreğinde de zarar açıkladı. Şirketin zarar açıkladığı üst üste üçüncü çeyrek oldu.

Haber Merkezi
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Microstrategy üçüncü çeyrekte de zarar açıkladı
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Bitcoin hedge fonu vekili MicroStrategy Inc. yaklaşık 18 milyar dolarlık kripto para stokunun değerine karşı bir değer düşüklüğü ücreti aldıktan sonra art arda üçüncü çeyrek zararı açıkladı.

Zarara rağmen, Microstrategy, daha fazla Bitcoin satın almak için önümüzdeki üç yıl içinde 21 milyar doları öz sermaye ve 21 milyar doları sabit getirili menkul kıymetlerden oluşan 42 milyar dolar toplamayı planladığını duyurdu.

Şirketin hisseleri geç işlemlerde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Ek sermaye ile daha fazla Bitcoin satın alınacak

Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Phong Le yaptığı açıklamada, "Sermayenin dijital dönüşümünden yararlanarak hissedarlarımız için yaratılan değeri artırmaya odaklanmaya devam ediyoruz. Bir Bitcoin hazine şirketi olarak, ek sermayeyi hazine rezerv varlığı olarak daha fazla Bitcoin satın almak için kullanmayı planlıyoruz" dedi.

Yazılım işinden elde edilen üçüncü çeyrek geliri yüzde 10 düşüşle 116,1 milyon dolara geriledi. Bu rakam analistlerin 122,5 milyon dolarlık tahminlerinin altında kaldı. Net zarar 340 milyon dolar olurken, bir önceki çeyrekte 143,4 milyon dolar zarar söz konusuydu. MicroStrategy son çeyrekte 412 milyon dolarlık bir değer düşüklüğü değişikliği aldı.

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