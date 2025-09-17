  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. TMO, çekirdeksiz kuru üzüm İçin alım fiyatını açıkladı
Takip Et

TMO, çekirdeksiz kuru üzüm İçin alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatını kilogram başına 120 TL olarak belirledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TMO, çekirdeksiz kuru üzüm İçin alım fiyatını açıkladı
Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 9 numara çekirdeksiz kuru üzümün alım fiyatını kilogram başına 120 TL olarak açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu şekilde;

"Üretiminde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, ülkemizin tarımsal hasılasında da önemli bir yer tutmaktadır.

İçinde bulunulan dönemde çekirdeksiz kuru üzüm piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle piyasalara müdahale edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatı kilogram başına 120 TL olarak belirlenmiştir.

TMO; üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamış olup 22 Eylül 2025 itibariyle alımlara başlayacaktır."

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttıMerkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttıEkonomi

 

Honda’dan 16 bin Euro’luk yeni mini elektrikli otomobil: 245 km menzil, 30 dakikada yüzde 80 şarjHonda’dan 16 bin Euro’luk yeni mini elektrikli otomobil: 245 km menzil, 30 dakikada yüzde 80 şarjOtomotiv

 

Ekonomi
Kuraklıkla mücadelede “anıza ekim” önerisi
Kuraklıkla mücadelede “anıza ekim” önerisi
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttı
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası konut kredilerinde indirim beklentisi arttı
Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 kat yükseldi
Türkiye'deki inşaat firmalarının satışları 5 yılda 8 kat yükseldi
Hayvancılıkla uğraşan çiftin iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu!
iPhone 17 ve inek fiyatı karşılaştırması viral oldu! Hangisini almak daha mantıklı?
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 200 milyar dolara yaklaştı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 200 milyar dolara yaklaştı
BESDBİR'den beyaz et fiyatları açıklaması: Avrupa ve ABD’den daha ucuz
BESDBİR'den beyaz et fiyatları açıklaması: Avrupa ve ABD’den daha ucuz