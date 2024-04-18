TMO'nun fındık satış kararı piyasaları karıştırdı

Veysel AĞDAR / İSTANBUL



Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), stoklarında bulunan 27 bin ton kabuklu fındığı satma kararına sektörden iki farklı tepki geldi. Bazı sektör temsilcileri satış kararının yeni sezon fiyatlarını baskılayabileceğini dile getirerek tepki gösterdi. Piyasalarda çikolata yapımında kullanılan kakao ve bademde yaşanan üretim sıkıntısına dikkat çeken bazı sektör temsilcileri ise fındığın ön plana çıkacağı ve fiyat düşüşünün yaşanmayacağı görüşünü paylaşıyor. Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın, TMO’nun 130 TL’lik satış fiyatının “Talihsiz bir açıklama” olarak nitelendirirken, fındık brokeri Osman Çakmak ve Arslantürk Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Arslantürk ise kakao ve badem üretiminde yaşanan hastalık nedeniyle çikolata üreticisinin fındığı tercih edileceğini ve fiyatların aksine yukarı yönde artış göstereceğini öne sürdüler.

"Çiftçiye zarar verir"

Ulubey Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Aydın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “TMO 130 TL fındık fiyatı açıkladı, kime göre, neye göre? Bir maliyet hesabı yaptık mı? Yapmadık! Her şey yüzde 300 arttı. Ancak fındık fiyatı artmıyor. Zaten fındık serbest piyasada bir ara 130 – 140 bantlarına kadar çıktı Şimdi TMO bir dahaki yıl taban fiyatı etkileyecek bir rakam söyledi. Yani bu 130 TL’nin üstüne çıkmaz demek istedi. ”

Çikolatacı fındığa yönelecek

Son yıllarda TMO’nun uygulamaları ile serbest piyasada fındık fiyatlarının yukarı yönde hareket ettiğini kaydeden fındık üreticisi ve brokeri Osman Çakmak: "Bu yıl kakao ve bademde görülen hastalık önemli miktarlarda rekolte kayıpları yaşattı. Yükselen kakao ve badem fiyatları nedeniyle çikolata üreticisi fındığa yönelecek. Serbest piyasada 140-145 Kg/TL fiyatı gelecek sezon açılışında 185 TL’yi görebilir” dedi.

Yeni sezonda taban fiyatı yukarı çeker

Şu an uluslararası piyasada oluşan şartların fındık üreticisi lehine olduğunu kaydeden Arslantürk Fındık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Arslantürk de: "TMO fındığın kilosunu 130 TL’den satışa çıkararak, yeni sezonda taban fiyatın yüksek olacağı sinyalini verdi. Yeni sezonda fiyatı rekolte belirleyecek. Fındığa gelen talep nedeniyle belki TMO'nun taban fiyat açıklamasına bile gerek kalmayacak. Önemli olan fındık sektöründe her paydaşın kar etmesi” dedi.