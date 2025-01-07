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TMSF, Boyçelik Metal AŞ ile Serko Yay AŞ'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait yüzde 100 oranındaki paylarını satışa çıkardı.

Haber Merkezi
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TMSF, Boyçelik Metal AŞ ile Serko Yay AŞ'yi satışa çıkardı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, Boyçelik Metal AŞ'nin yüzde 100 oranında 1 TL nominal değerli 100 milyon adet paylarının satışı için muhammen bedel 2.9 milyar TL, ihaleye katılım teminatı 150 milyon TL, ihaleye son teklif verme tarihi 24 Şubat ve ihale tarihi 26 Şubat olarak belirlendi.

Serko Yay AŞ'nin yüzde 100 oranında 1 TL nominal değerli 13.5 milyon adet paylarının satışı için muhammen bedel 800 milyon TL, ihaleye katılım teminatı 40 milyon TL, ihaleye son teklif verme tarihi 24 Şubat ve ihale tarihi ise 25 Şubat olarak tespit edildi.

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