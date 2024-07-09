TMSF, iki şirketi satışa çıkardı

Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 72 oranındaki payı HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait bulunuyor. İhale için muhammen bedel 22 milyar TL olarak belirlendi. İhale 28 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.

Bizim Menkul Değerler

TMSF ayrıca Bizim Menkul Değerler A.Ş. paylarının tamamı için de ihaleye çıktı.

İhale konusu Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranında Bizim Menkul Değerler paylarının satışından oluşuyor. İhalede muhammen bedel 380 milyon TL olarak belirlendi. İhale 13 Ağustos saat 10.00'da yapılacak.