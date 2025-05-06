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TOBB /Hisarcıklıoğlu: Her fabrikanın kapısına memur koyarak, polisiye tedbirle vergi geliri artmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, tüm OSB'ler, haller ve büyükşehirlerin giriş çıkışlarına maliyeci yerleştireceklerine yönelik açıklamalarına, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan isim vermeden sert bir yanıt geldi.

Hüseyin Gökçe
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TOBB /Hisarcıklıoğlu: Her fabrikanın kapısına memur koyarak, polisiye tedbirle vergi geliri artmaz
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Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, vergi denetimine ve kayıt dışı ile mücadeleye karış olmadıklarını ancak, her işletmenin kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirlerle vergi gelirlerinin artırılamayacağını bildirdi.

Hisarcıklıolğu’nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz”

Şimşek ne demişti?

"İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız"

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