Tokat Ticaret ve Sanayi Odasından tekelleşen firmalara uyarı

TOKAT/EKONOMİ

Türkiye'deki ekonomik dalgalanmalar ve hareketli kur rejimi sonucu inşaat, çeşitli gıda ve hizmet sektörleri gibi birçok alanda değişken günler yaşanıyor. Ancak bu süreçte serbest piyasayı ele geçirmeye başladığına dair ortaya çıkmaya başladı.

Bu durum, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da takip ediliyor. Oda tarafından yapılan son işletmeye göre, fahiş sınıflandırmalar ve tekelleşmeye yönelik sınırlar, ulusal ve uluslararası ticari hükümlere aykırı bulunmuştur. Bu etkilerin, sektörlerin ve bazı medya sosyal paylaşımlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna karşı tavır alınmasına neden oldu. Serbest piyasa, fiyatların alıcısı ve satıcısının kullandığı olarak anlaşmasıyla belirlendiği ve devlet veya başka bir yönetimin müdahale etmediği bir sistemdir. Ticaret Kurumu, herhangi bir hayatta tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi yasaklar ve yürüttükleri cezalandırır. Ancak ne yazılı ki, resmi bir vergi mükellefiyeti dahi bazı olmayan varlıklar ve kullanıcılar, fahiş piyasaları piyasalarının manipüle ettiği görülüyor.

Tekelleşme ve kartelleşme görüşü hiçbir paydaşa veya vatandaşa fayda sağlamaz

Oda tarafından yapılandırılan, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'a muhalefet eden, tekelleşme ve kartelleşme girişiminde bulunan kişi ve kişinin yakın takipte olduğu vurgulandı. Tekelleşmenin, serbest rekabeti ortadan kaldırmasına ve ürün veya hizmet fiyatlarının yürütülmesine neden olarak genel dikkat çekildi. Bu durum, misafirlerinin zararına gidecek en çok kazananlar ise tekel firmaları ve bireyler oluyor.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, dış çıkarlarını koruma ve serbest piyasa işleyişini bozmaması için mücadele etme sözü veriyor. Tekelleşme ve kartelleşme görüşünün hiçbir paydaşa veya vatandaşa fayda sağlamayacağının altı çizilirken, bu tür sonuçların kanuni sonlarının dünyanın sonu olacağı hatırlatılıyor. Oda, bu tür uygulamalardan vazgeçilmesi ve serbest ticaret kurallarına uygun hareket edilmesini yürütüyor.