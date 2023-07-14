Çorum’da ihtiyaç sahipleri için buğday ekimi yapılıyor

ÇORUM/EKONOMİ

Çorum Belediyesi’nin 80 dönümlük araziye ektiği buğdaylar hasada hazırlanıyor. Hasadın ardından buğdaydan elde edilecek un, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın buğday tarlasında incelemelerde bulundu. 30 yıldır boş duran araziyi tarıma kazandırdıklarına vurgu yapan Başkan Aşgın “Geçtiğimiz yıl bu alana ayçiçeği ektik ve güzel bir hasat sonucunda ayçiçeklerimizden yağ elde ettik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde kayıtları bulunan 2 bin ailemize 4 tonluk bu yağları ulaştırdık. Bu yıl da bu muazzam alana buğday ektik. Bu bölgede geleneksel tohumlarımızdan biri olan Glosa tohumu belki de ilk kez ekiliyor ve göründüğü gibi başaklarımız çok verimli gözüküyor” dedi.

İhtiyaç sahiplerine un olarak ulaştırılacak

Buğday başaklarının hasat edilecek düzeye geldiğini ifade eden Başkan Aşgın, “Bir hafta içerisinde buranın hasadını yapmayı planlıyoruz. Buğdaydan elde edilecek unlar 10 kilogramlık paketler halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” diye konuştu.

Buğdaydan sonra soğan ekilecek

Buğdaydan sonra ise soğan ekimi yapacaklarını ve bir sonraki yıl ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirten Başkan Aşgın, şunları söyledi: “Düvenci Ovası, Konaklı, Eskice Köyü civarında soğan ekimi pek fazla yok çünkü sulu arazi yok. Fakat bu arazinin bir avantajı var hem altından muazzam bir dere geçiyor hem de burada birçok kuyumuz bulunuyor. Biz de yaptığımız istişareler sonucu önümüzdeki yıl bu bölgeye soğan ekimi yapacağız ve daha sonraki yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.”

Konaklı bölgesine GES kurulacak

Her alanda üreten bir belediye olduklarının altını çizen Başkan Aşgın, güneş enerjisi santralleriyle ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getirdi. Başkan Aşgın “Konaklı bölgesinde tarıma uygun olmayan 13 bin metrekarelik alan için güneş enerjisi santrali kurulumuyla ilgili geçtiğimiz hafta içerisinde meclisimizde bir karar aldık. Bu kararın ardından hemen uygulamaya başladık. Hedefimiz kendi kullandığı enerjinin tamamını kendi üreten bir belediye olmak” şeklinde konuştu.