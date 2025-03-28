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Token ve Turkcell Ödeme’nin faaliyet izni genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izinlerini genişletti.

Haber Merkezi
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Token ve Turkcell Ödeme’nin faaliyet izni genişletildi
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Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Token Ödeme, 6493 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (f) ve (g) bentleri kapsamındaki ödeme hizmetlerini sunabilecek. Daha önce 2022 yılında aldığı faaliyet izni, genişletilen hizmetleri de kapsayacak şekilde güncellendi.

Turkcell Ödeme ise (ç), (f) ve (g) bentlerindeki ödeme hizmetlerini sunma yetkisi kazandı. Şirketin 2017 yılında aldığı elektronik para lisansı, 2023 yılında güncellenmişti. Yeni kararla birlikte hizmet kapsamı daha da genişletildi.

TCMB, kararlarını 1 Aralık 2021’de yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Yönetmeliği çerçevesinde aldı.

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