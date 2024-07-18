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TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı... Bakan Kurum duyurdu: Artış oranı yüzde 49 yerine 24 olacak

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde artış oranının yüzde 49 yerine yüzde 24 olacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk” dedi.

Haber Merkezi
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TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı... Bakan Kurum duyurdu: Artış oranı yüzde 49 yerine 24 olacak
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Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında kat sağlamış olduk. Hayırlı olsun"

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