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Toplam ciro yıllık yüzde 41,2 arttı

Toplam ciro ekim ayında yıllık yüzde 41,2 artış kaydetti.

Haber Merkezi
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Toplam ciro yıllık yüzde 41,2 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 51,7 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ekim ayında aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

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