TTGV/Usluel: Teknolojik değişim eski ekonomik düzen için risk, Türkiye için muazzam fırsatları barındırıyor

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı(TTGV) kuruluşunun 33’üncü yılı kutlamaları kapsamında TTGV Günü ve Ödül Töreni düzenledi. Açılış töreninde konuşan TTGV Başkanı Değerhan Usluel, Teknoloji Üreten Türkiye hayaliyle yola çıkan TTGV’nin bugünkü önceliğinin iklim teknolojileri olduğunu söyledi. Dünyanın bugün iklim değişikliği dalgasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Usluel, Göbeklitepe’den bu yana geçen 12 bin senedeki toplam ısınmanın son 44 yılda tekrarlandığına dikkat çekti.

İklim krizine yanıt olarak ortaya çıkan teknolojilerin de yıkıcı değişim yarattığını bildiren Değerhan Usluel, “Yenilenebilir enerji ve enerji depolama, enerji altyapısını kökten değiştiriyor. Alternatif proteinler ve mikrobiyal gübre gıda sistemlerimizi dönüştürüyor. Elektrikli araçlar, Batının sanayi kalesi otomotiv endüstrisini yeniden şekillendiriyor” dedi. Bu değişimin eski ekonomik düzen için tehdit olabileceğine vurgu yapan Usluel, buna karşılık Türkiye için muazzam fırsatlar barındırdığının altını çizdi.

Ekonomik sistem yeniden tasarlanıyor

Yılda 8 trilyon dolarlık para akışının yatağının değiştiğine vurgu yapan Değerhan Usluel, “Bu, ekonomik sistemin yeniden tasarlanması demek. Dış enerji bağımlısı ülkemiz için orta-gelir tuzağından çıkış fırsatı demek” diye konuştu. TTGV’nin sistemdeki görevi öncülük ve yol açmak olduğunu ifade eden Usluel, “Başarıya ulaşan programları doğal sahiplerine devredip ülkemizin teknolojik gelişimi önündeki bir sonraki engele odaklanmak” dedi. Türkiye’nin ilk özel sektör teknoloji geliştirme programını yürüttükleri 1990’lı yıllarda 500 milyon dolardan fazla Ar-Ge desteği sağladıklarını aktaran Usluel, “2000’lerde Türkiye’de Girişim Sermayesi’nin öncüsü olduk ve hala en büyük, en aktif Türk Kurumsal Girişim Sermayesi yatırımcıyız” dedi.

Program kapsamında 4 adet TTGV ödülü verildi

Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülünü; Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülünü; PRESSURA, 2024 Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülünü; Elif Erdinç Arca, Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülünü de İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) kazandı.