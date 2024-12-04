TL'nin reel değeri 45 ayın en yükseğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Kasım ayında TÜFE bazında yüzde 3,4 artışla 67,03 puan olarak hesaplandı. Böylece 2021 yılı şubat ayında görülen 65 seviyesinin ardından en yüksek rakama ulaşıldı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Ekim ayında 64,82 puandan 64,84 puana revize edildi.

ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru yüzde 2 arttı

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Kasım ayında yüzde 2 artışla 96,42 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 93,62 puandan 94,50 puana revize edildi.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 52,45 puandan 53,90 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 74,65 puandan 77,62 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.