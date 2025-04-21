TÜGİAD Ankara ve TAİDER'den “Aile Şirketlerinde Girişimcilik ve Kurumsallaşma” paneli

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Çakmaklı, sivil toplumun siyaset ve ekonomi arasında köprü görevi gördüğünü belirtirken, iş dünyasının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirdiklerini bildirdi.

TÜGİAD’ın 1000’den fazla üyesiyle 60 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığı bilgisini veren Çakmaklı, “Göreve geldiğimiz 1,5 yıllık sürede Türkiye’de 123, yurt dışında 11 olmak üzere toplam 134 etkinliği hayata geçirdik. Alanında tecrübeli, bilgi sahibi ve deneyimli kimselerin bilgi ve tecrübelerinden faydalandık” dedi.

TÜGİAD’ın, 2023 yılında Hindistan, 2024 yılında Brezilya’da düzenlenen G20 Genç Liderler Zirvesi'nde Türkiye’yi başarıyla temsil ettiğini belirten Çakmaklı, “Bugün hep birlikte, geleceğin daha güçlü, daha dirençli, daha vizyoner aile şirketlerini inşa etmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Olten: Amacımız genç arkadaşlarımızı iş hayatına ve işe adapte olmaya hazırlamak

TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten ise uluslararası bir ağın Türkiye Şubesi olduklarını belirtirken, “İzmir’de, İsviçre merkezli bir kuruluşun Türkiye şubesi olarak kurulsak da İzmir derneği değil, Türkiye derneğiyiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Denizli’de temsilciliklerimiz var, yaklaşık 900 üyeye sahibiz” dedi.

Gelecek nesillerdeki gençleri iş hayatına ve işe adapte olmaya hazırladıklarını aktaran Olten, “ Şimdiki nesilleri ‘dünya nereye gidiyor’, ‘ekonomi nereye gidiyor’, ‘teknoloji nereye gidiyor’ ve ‘girişimcilik nereye gidiyor” sorularına yanıt aramalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Aile Şirketlerinde Girişimcilik & Kurumsallaşma Paneli”

Açış konuşmalarından sonra TAİDER Üyesi ve Canpa Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melike Özcan’ın moderatörlüğünde “Aile Şirketlerinde Girişimcilik & Kurumsallaşma Paneli” TAİDER Üyesi, Fark Labs ve Arya Yatırım Platformu Kurucusu, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter ile TÜGİAD Ankara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Izz Global Holding YK Üyesi Necati Ekiz’in katılımıyla yapıldı.

Serter, 18-20 yaşına kadar kadınlar ve erkeklerin aynı kulvarda koştuğunu belirterek, “Üniversitelerdeki başarı oranlarına baktığımızda genel olarak kadınlar önde, ancak ondan sonra kadınlar geriye düşmeye başlıyor” dedi.

Ekiz de, “Teknolojinin önünde olmamız lazım. Geleceğin teknolojisi birilerine fayda sağladı, ilk olarak teknolojiye bakmamız lazım. Bir de girişimci çok önemli. Girişimci ekibiyle bir sinerji yaratıyorsa gerçekten girişimci oluyor” dedi.