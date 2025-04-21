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Gazze'de can kaybı 51 bin 240'a yükseldi

Ateşkesi ihlal eden İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte hastanelere 39 ölü ve 62 yaralı getirildi. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 51 bin 240'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de can kaybı 51 bin 240'a yükseldi
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, 51 bin 240'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 62 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1864 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 890 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 240'a yaralıların sayısının da 116 bin 931'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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