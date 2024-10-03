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TÜİK açıkladı: İşte eylülün zam şampiyonu!

TÜİK'in açıkladığına göre, eylül ayında fiyatı en çok artan kalem, yüzde 50,40 ile üniversite yurtları oldu.

Haber Merkezi
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TÜİK açıkladı: İşte eylülün zam şampiyonu!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylülde TÜFE'nin yüzde 2,97 arttığını, yıllık bazda yüzde 49,38 olduğunu açıkladı.

Eylül ayının zam şampiyonu yüzde 50,40'lık fiyat artışıyla üniversite yurtları oldu. Onu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi, yüzde 34,25 ile yumurta, yüzde 23,86 ile kreşler, yüzde 18,65 ile taze balık, yüzde 12,74 ile otobüs ile şehir içi taşımacılığı, yüzde 11,17 ile halı izledi.

Fiyatı düşenler

Eylülde fiyatı en çok düşen ürün yüzde 4,31 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar oldu. Mobil telefon ve aksesuarları yüzde 3,93, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 3,67, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 3,36, patates yüzde 2,72 en çok düşüş görülen kalemler olarak belirlendi.

Bir yılda en çok artış kirada

Yıllık bazda bakıldığında en çok artış görülen kalemler yüzde 117,43 ile kira olurken, üniversite eğitimi yüzde 108,89 ile onu izledi.

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