Narin cinayeti 4 yıl önce kaybolan Miraç Çiçek'in izlerine götürdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin gizemi hala çözülememişken, bu trajedi gözleri kaybolan ve öldürülen çocuklara çevirdi. Bu kapsamda kayıp çocuklardan biri olan 4 yaşındaki Miraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'i Güran cinayetini araştıran jandarma timleri ulaştı

Narin Güran cinayetini araştıran jandarma timleri, 2020 yılının, kurban bayramında kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’e dair bilgiye ulaştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre Diyarbakır’a bağlı Dicle ilçesinde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırılan kayıp Miraç, dosyası yeniden incelemeye alındı. Youtube hesabı üzerinden yayın yapan Gazeteci Emrullah Erdinç, Miraç Çiçek dosyasıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

"Miraç'ın dosyası incelemeye alındı"

Erdinç, Miraç'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Miraç'ın 2020 yılında kaybolduğunu hatırlatan Erdinç, "Kızdığım yer neresi biliyor musunuz? Aslında kendimize kızdığım yer... Biz niçin 2020 yılında kaybolan Miraç'ın hakkını da bu kadar aramadık? Bu da bizim ayıbımız olsun" dedi.

Devam eden Narin Güran cinayet soruşturması esnasında Miraç'a dair önemli bir bilgiye ulaşıldığını belirten Erdinç, bu bilginin kamuoyuna açıklanamayacağını vurguladı. Bunun nedeni olarak ise söz konusu bilginin soruşturmanın seyrini etkileyebileceği bilgisini gösterdi. "Muhtemelen Miraç'ın ailesi de bu bilgiyi benden duyacaktır" ifadesini kullanan Erdinç, Miraç dosyasının unutulmadığını, fakat diğer kayıp dosyaları arasında geride kaldığını ifade etti.

Miraç’ın dosyasının artık incelemeye alındığını ve önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiğini dile getiren Erdinç, izleyicileri ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.