  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin cinayeti 4 yıl önce kaybolan Miraç Çiçek'in izlerine götürdü
Takip Et

Narin cinayeti 4 yıl önce kaybolan Miraç Çiçek'in izlerine götürdü

2020 yılında bir bayram günü kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayetini araştıran jandarma timleri, 2020 yılının, kurban bayramında kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’e dair bilgiye ulaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin cinayeti 4 yıl önce kaybolan Miraç Çiçek'in izlerine götürdü
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin gizemi hala çözülememişken, bu trajedi gözleri kaybolan ve öldürülen çocuklara çevirdi. Bu kapsamda kayıp çocuklardan biri olan 4 yaşındaki Miraç hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Narin'i Güran cinayetini araştıran jandarma timleri ulaştı

Narin Güran cinayetini araştıran jandarma timleri, 2020 yılının, kurban bayramında kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek’e dair bilgiye ulaştı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre Diyarbakır’a bağlı Dicle ilçesinde misafirliğe gittiği evin önünde oyun oynarken kaçırılan kayıp Miraç, dosyası yeniden incelemeye alındı. Youtube hesabı üzerinden yayın yapan Gazeteci Emrullah Erdinç, Miraç Çiçek dosyasıyla ilgili bilinmeyenleri paylaştı.

"Miraç'ın dosyası incelemeye alındı"

Erdinç, Miraç'ın kaybolmasıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Miraç'ın 2020 yılında kaybolduğunu hatırlatan Erdinç, "Kızdığım yer neresi biliyor musunuz? Aslında kendimize kızdığım yer... Biz niçin 2020 yılında kaybolan Miraç'ın hakkını da bu kadar aramadık? Bu da bizim ayıbımız olsun" dedi.

Devam eden Narin Güran cinayet soruşturması esnasında Miraç'a dair önemli bir bilgiye ulaşıldığını belirten Erdinç, bu bilginin kamuoyuna açıklanamayacağını vurguladı. Bunun nedeni olarak ise söz konusu bilginin soruşturmanın seyrini etkileyebileceği bilgisini gösterdi. "Muhtemelen Miraç'ın ailesi de bu bilgiyi benden duyacaktır" ifadesini kullanan Erdinç, Miraç dosyasının unutulmadığını, fakat diğer kayıp dosyaları arasında geride kaldığını ifade etti.

Miraç’ın dosyasının artık incelemeye alındığını ve önemli gelişmelerin yaşanmasının beklendiğini dile getiren Erdinç, izleyicileri ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecekMehmet Şimşek: Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecekEkonomi

 

197 milyon dolar gelir elde edildi: Sezonun ilk ayında 25 bin ton fındık ihraç edildi197 milyon dolar gelir elde edildi: Sezonun ilk ayında 25 bin ton fındık ihraç edildiEkonomi

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli buluşuyor
Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
Teröre büyük darbe! MSB duyurdu: Son bir haftada 58 terörist etkisiz hale getirildi
Cem Garipoğlu'nun ceseti Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Cem Garipoğlu'nun ceseti Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
Ticaret Bakanlığı’nın konkordato haberlerine itirazı; istatistikler ne diyor?
Ticaret Bakanlığı’nın konkordato haberlerine itirazı; istatistikler ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Eş zamanlı baskın yapıldı
Narin soruşturmasında yeni gelişme: Eş zamanlı baskın