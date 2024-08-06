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TÜİK enflasyon verilerinde Hakan Kara'nın dikkat çektiği ayrışma

Dün açıklanan enflasyon verilerinin detayları incelenmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın incelediği giyim verileri sonrası gıda ve ulaştırmada da ayrışma görülüyor.

Şeyda Uyanık
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TÜİK enflasyon verilerinde Hakan Kara'nın dikkat çektiği ayrışma
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TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin detayları dikkat çekiyor. İTO ve KKTC enflasyon verileriyle paralel olan verilerdeki ayrışma, 2021 sonrasında grafiklerde görülüyor.

TÜİK’in fiyat verileri tartışmaların odağında olurken, İstanbul özelinde hesaplanan İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ve TL para birimi kullanan KKTC’nin enflasyon verileri de inceleniyor.

TÜİK’in fiyat verilerine yönelik Alaattin Aktaş’ın temmuz ayı hesaplaması burada yer alıyor:

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TÜİK’in dün açıkladığı TÜFE verileri sonrasında giyim kalemindeki değişime yönelik Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Paylaşımda Kara, “TÜİK ve diğerleri” diyerek bu grafiği yayınlamıştı:

Kara’nın paylaşımı sonrasında TÜİK, İTO ve KKTC verileri üzerinden gıda ve ulaşım kalemlerini de inceledik.

Gıda tarafında, 2018-2019 kur atakları sürecinde de ayrıştığı görülen verilerin, pandemi sürecinde yakınsadığı dikkat çekerken, 2021 sonunda ayrıştığı ve son veriler ışığında TÜİK’in en düşük endeks değişimine sahip olduğu görüldü.

 

Ulaştırma tarafında da yine kur ataklarının yaşandığı 2018’de verilerde KKTC’nin yüksek kaldığı görülürken, pandemi sonrasında yeniden yükselişe geçtiği ve oynaklığın yüksek olduğu görüldü.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji fiyatlarındaki değişim İTO verilerine de yansırken, TÜİK’te yüksek kalarak, KKTC’de sert gerilediği de görüldü.

 

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