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TÜİK, temmuz ayı enflasyonu yarın açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini yarın açıklayacak.

Haber Merkezi
ANKA
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TÜİK, temmuz ayı enflasyonu yarın açıklayacak
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TÜİK'in açıkladığı haziran ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış göstermişti.

Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 43,23 olarak kaydedildimişti.

TÜFE, ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3,00 ve mayısta ise yüzde 1,53 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranları da belli olmuştu.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine temmuz ayından itibaren yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 oranında zam yapılmıştı.

TÜİK, yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisini yarın açıklayacak. 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini dün açıklamaştı. Buna göre, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,93 oranında arttı. Yıllık bazda ise tüketici fiyatlarında yüzde 42,48’lik artış kaydedildi.

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