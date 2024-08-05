TÜPRAŞ ne zaman temettü verecek 2024? TUPRS kaç TL temettü verecek? soruları bir anda gündeme oturdu. 5 Ağustos Pazartesi sabahı ciddi düşüşle 8 milyondan fazla yatırımcıya şok yaşatan Borsa İstanbul’da Tüpraş yatırımcısı nispeten memnun. Kar/zarar tablolarının açıklanmasıyla vatandaşlar hisselere ilgi göstermeye başladı. Dikkat çeken hisselerin başında ise TUPRS geliyor. Dev şirket yatırımcısına hisse başı temettü vereceğini duyurdu. İşte detaylar…

TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ VERECEK 2024?

Tüpraş 27 Eylül’de ödeme yapacak. Kar payları ise 1 Ekim tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatırılacak. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre ortaklara 23 milyar lira tutarında nakdi temettü ödemesi yapılacak.

TUPRS KAÇ TL TEMETTÜ VERECEK?

Tüpraş yatırımcılarına hisse başı net 10,74 TL temettü ödemesi yapacak. Ortaklara 23 milyar lira tutarında nakden temettü dağıtılması ve ortaklara ödenecek toplam 23 milyar TL kâr payının ve 2 milyar 300 milyon TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda geçmiş yıl kârlarından karşılanmasının belirtildiği açıklamada, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 23.000.000.000,00 TL temettünün 1,00 TL nominal değerli hisse için brüt 11,9369175 TL (%1.193,69), net 10,7432257 TL (%1.074,32) olarak ödenmesi" yapılacağı ifadeleri kullanıldı.