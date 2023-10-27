Turizm yatırımcıları, TIF 2023’te buluşuyor

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 200 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına yoğun olarak devam ediyor. Bu çalışmaların en önemli uzantılarından birisi 29 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Raffles Hotel’de gerçekleştirilecek olan Tourism Investment Forum. Etkinlik bu yıl üçüncü defa düzenlenecek.

Turizme yön veren fikir önderleri, uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar ve fonlar, yerli/yabancı otel ve turizm tesisleri yatırımcıları ve işletmecileri, uluslararası zincir ve markaların yöneticileri, finans, hukuk ve proje geliştirme danışmanları, gayrimenkul geliştirme şirketleri, kruvaziyer limanları, marinalar, hava yolları, yenilikçi ve teknolojik oyun kurucuları ve yeni nesil yatırımcılar, online seyahat acenteleri, tur operatörleri, kamu kuruluşları katılımıyla dev bir organizasyon olan Tourism Investment Forum (TIF) destekçileriyle hem Türk hem de dünya turizmine şekil verecek bir organizasyon olma hedefi taşıyor.

TIF 2023, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD’nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında gerçekleşiyor. Sektöre yön vermek, sürdürülebilir destek sağlayacak modelleri yaratmak, finansal yapıyı güçlendirmek, ihracat için destekler oluşturmak ve Türkiye’den global turizm zincir markalarını ortaya çıkarabilmek gibi pek çok konu başlığının yerli ve yabancı üst düzey konuşmacılar tarafından tartışılacağı TIF 2023’e 500 yerli ve yabancı yatırımcının katılımı bekleniyor.

“Yeni ve yenilikçi modeller yaratılacak”

Forum öncesi açıklamalarda bulunan TTYD Başkanı Oya Narin, “Turizme ve turizm yatırımlarına yönelik güçlü planların, büyük vizyonun ve gerçekçi stratejilerin paylaşılacağı TIF 2023 dev bir buluşma noktası olacak. Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçlıyoruz. TIF 2023 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. TIF 2023 katılımcılarla birlikte sektöre yeni ve yenilikçi modeller yaratmayı hedeflemektedir.” dedi.