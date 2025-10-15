Turizmcilerden yerli turistlere erken rezervasyon uyarısı!

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, sektör olarak iç pazarı her zaman önemsediklerini ve "can suyu" olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye'de artık tatil kültürünün oluştuğunu, insanların kendileri için bir fırsat oluşturarak farklı mekanları görme, gezme, farklı lezzetleri tatma isteklerinin arttığını dile getiren Saatçioğlu, her yıl iç pazardaki hareketliliğin arttığını kaydetti.

Bir yandan yabancı ağırlıklı turistleri ağırlamaya devam ettiklerini bir yandan da gelecek yıl için çalışmalara başladıklarını anlatan Saatçioğlu, yabancı turistler için gelecek sezon rezervasyonlarına başlandığını belirtti.

"İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak"

Tatilini erkenden organize eden ve rezervasyonunu yaptıran yerli turistin daima kazançlı çıktığını dile getiren Saatçioğlu, "İç pazarda erken rezervasyon kampanyaları kasımdan itibaren başlayacak. Satışlar kademeli olarak yüzde 40, yüzde 35, yüzde 30 şeklinde, tarih ilerledikçe oranlar aşağıya inecek. Yurt dışına maksimum yüzde 15-25 civarında bir indirim uygulanıyor ama iç pazarda yüzde 30-40 civarında erken rezervasyon indirimlerinden misafirlerimiz faydalanabiliyor." diye konuştu.

Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar da bu yıl erken rezervasyon kampanya çalışmalarına 20 Ekim'den itibaren yoğunlaşacaklarını ve misafirlerin karşısına güzel sürprizlerle çıkacaklarını ifade etti.

Tatilin her insan için önemli olduğunu vurgulayan Vardar, güzel bir tatilin insanların hem sosyal, hem iş, hem de özel hayatına olumlu etkiler sağladığını dile getirdi.

Belirli dönemlerde belirli kitle için tatilin lüks gibi gözükebildiğini anlatan Vardar, "Her bütçeye uygun, taksit avantajları, ödeme kolaylıkları olan tatil seçenekleri sunuyoruz. Bu açıdan her vatandaşımızın bu imkanlardan faydalanarak tatillerini oluşturmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Vardar, bu yıl erken rezervasyon kampanyalarını kasım itibarıyla açıklamaya başlayacaklarını kaydetti.

Vatandaşlara kampanyaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulunan Vardar, "Erken rezervasyon hem fiyat hem yer avantajı olarak çok değerli. Tatil herkesin hakkı ve en iyi ilaç." ifadesini kullandı.

"Ciroda yüzde 70 büyüdük"

Vardar, şirket olarak kişi sayısında yüzde 30, ciroda yüzde 70 büyüdüklerini, gelecek yıl için de kişide yüzde 20, ciroda da yüzde 35-40 bir büyümeyi öngördüklerini bildirdi.

"Güzel bir sezon geçirdik"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar ise dünyada yaşanan ekonomik durgunluk ve savaşlara rağmen zor ama güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Turist rakamlarının geçen yılı yakaladığına dikkati çeken Çağlar, bu yılı geçen yılki rakamın üzerinde kapatmaya hazırlandıklarını belirtti.

İç pazarın ne kadar önemli olduğunu özellikle Kovid-19 salgını döneminde anladıklarını ifade eden Çağlar, "İç pazar her zaman bizim için can simidi olmuştur. Onun için hiçbir zaman iç pazara ilgimizi, alakamızı, çalışmalarımızı azaltamayız. Yerli turisti koruyacak şekilde çalışmalar yapmaktayız. Bu açıdan erken rezervasyon çok önemli. Vatandaşlarımıza kampanyalardan faydalanmalarını, tatillerini bugünden oluşturmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.