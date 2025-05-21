Türk Eximbank'a 1 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, 1 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. İşlem, MUFG Bank, Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey’in koordinatörlüğünde; MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation’ın sürdürülebilirlik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Türk Eximbank, bu anlaşma ile sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken, 9’u yeni olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden toplam 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı. Sağlanan finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499,5 milyon Euro, 246 milyon ABD doları, 1,34 milyar Çin Yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı. Bu sendikasyon işlemi, yalnızca finansman boyutuyla değil, sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Bu kaynak, kişi başına gelirin düşük olduğu bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması ve yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ’lere özel finansman desteği sağlanması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacaktır.

Sendikasyon kredisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu işlem, yalnızca rekor büyüklüğüyle değil, aynı zamanda üç farklı döviz cinsinden sunulan esnek yapısıyla da önemli bir başarıdır. Maliyetlerin geçen yılki sendikasyon kredimize göre 90 baz puan düşmesiyle ihracatçılarımız için daha avantajlı bir kaynak olmuştur. Dokuz yıl aradan sonra ilk kez 3 yıl vadeli kredi dilimi de bu işlemde gerçekleştirilmiştir.’’

“Yılbaşından bu yana sağladığımız toplam 3,9 milyar ABD doları tutarındaki uluslararası kaynak, ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarına daha hızlı ve alternatif çözümler üretme hedefimizin bir göstergesidir. 9 yeni finansal kuruluşun katılımı, hem ülkemize hem de kurumumuza duyulan güvenin somut bir ifadesidir.”

Gerçekleştirilen bu başarılı sendikasyon işlemi, hem finansal sürdürülebilirliği hem de sosyal sorumluluk perspektifini ön plana çıkaran örnek bir işlem olmuştur. Türk Eximbank, ihracatçılara sağladığı desteklerle Türkiye’nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.