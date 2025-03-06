  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türk Eximbank'tan ihracata 49 milyar dolarlık destek
Takip Et

Türk Eximbank'tan ihracata 49 milyar dolarlık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın geçen yıl ihracatçılara sağladığı 49 milyar dolarlık desteğin, bugüne kadarki en yüksek finansman hacmi olduğu belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Eximbank'tan ihracata 49 milyar dolarlık destek
Takip Et

Türk Eximbank'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Bankanın geçen yıl ihracatçıların lokomotifi olmaya devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Türk Eximbank, 2024'te 24,1 milyar doları kredi ve 24,6 milyar doları sigorta olmak üzere toplam 49 milyar dolarla ihracatçılarına bugüne kadarki en yüksek desteğini sağladı." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Türk Eximbank'ın kuruluşunun 37'nci yılı olan 2024'te de ihracatçılarının yanında yer aldığı belirtilerek, ihracat ekosistemini daha güçlü ve rekabetçi konuma getirmek için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

"Türk Eximbank'ın, girişimcilerimize yeni ufuklar açacağına inanıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bankanın ihracatçıların gücüne güç kattığına işaret eden Bolat, "Türkiye ekonomisinin küresel arenadaki rekabetçiliğini artıran Türk Eximbank'ı bu tarihi başarıdan dolayı tebrik ediyorum. 2024 yılında sağlanan 49 milyar dolarlık destek, ihracatçılarımıza sunulan en yüksek finansman hacmiyle ülkemizin üretim ve ticaret ekosistemine can suyu olmuştur. Sürdürülebilir ihracat anlayışıyla yoluna emin adımlarla devam eden Türk Eximbank'ın, girişimcilerimize ve ihracatçılarımıza yeni ufuklar açacağına olan inancımız tamdır. Hayırlı olsun." dedi. 

Suç oranı en düşük ve en yüksek iller açıklandı! Listenin ilk sırası herkes şaşırttıSuç oranı en düşük ve en yüksek iller açıklandı! Listenin ilk sırası herkes şaşırttıYaşam
Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar...Uzmanlar araştırdı: En iyi elektrikli 15 araç belli oldu: İşte parasının hakkını veren araçlar...Otomotiv

 

Ekonomi
Bakan Bolat: Bu ramazan ayında fiyat artışı olmadı
Bakan Bolat: Bu ramazan ayında fiyat artışı olmadı
ABD'li bankacılık devi Citi'den TCMB tahmini
ABD'li bankacılık devi Citi'den TCMB tahmini
Faiz indirimi sonrası iş dünyasının temsilcilerinden ortak talep
Faiz indirimi sonrası iş dünyasının temsilcilerinden ortak talep
İPA Başkanı Gökce: Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaş iftarını yapamıyor
Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle vatandaş iftarını yapamıyor
Bakan Işıkhan’dan ‘mobbing’ açıklaması: Çalışan haklarını koruyacağız
Çalışan haklarını koruyacağız, İş yerlerinde güvenli ortam oluşturulacak
Bankacılık sektörünün mevduatı geriledi
Bankacılık sektörünün mevduatı geriledi