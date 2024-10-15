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Türk İlaç, antibiyotik üretimi için yeni tesis kuruyor

Türk İlaç, Sefalosporin grubundaki antibiyotik ürünlerinin üretimi amacıyla yeni bir yatırım tesisi kurma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Türk İlaç, antibiyotik üretimi için yeni tesis kuruyor
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Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz 2024/014 sayılı ve 09.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Sefalosporin  grubu antibiyotik ürünlerin üretimi için yatırım tesisi kurma kararı almıştır. Sahip olduğumuz 9000  m2 'lik rezerv alanda tesisin yapım işlemine başlanmıştır. Üretim tesisi için gereken makine ve  ekipman parkurundan ilk olarak TOFFLON Science and Technology firması ile 3.916.037 USD  toplam tutara sahip 3 adet dolum hattı için satınalma sözleşmesi 14.10.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Tesisin yapım işlemlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve 15.07.2025 tarihinde  üretime geçilmesi planlanmaktadır. Tesis yıllık 150.000.000 adet flakon sefalosporin grubu  antiyotik ürün üretim kapasitesine sahip olacaktır. "

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