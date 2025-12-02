TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret komisyon değerlendirmesi

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın TÜRK-İŞ’i ziyaretinin ardından, asgari ücret tespit komisyonundaki hükümet temsilci sayısının beşten bire düşürülmesi önerisi nedeniyle Başkanlar Kurulu’nu topladı.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Atalay, “Hükümet temsilcisi sayısı değişse de değişmese de durumun farklı olacağını sanmıyorum. Resmî bir yazı veya kararname gelmeden, aynı noktada kalmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergün Atalay'ın konuşmasından satır başları;

"Mevcut asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta bile geçinilmez. Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak gibi düşüncemiz yok. Geçen yıl enflasyon 44 iken, verilen rakam ortada. Geçen yıldan asgari ücretlinin alacağı yüzde 14. TÜİK'in sepetine, kira, gıda, eğitim ve ulaşımı almak zorunda. Asgari ücretliyi bu 4 kalem ilgilendiriyor.

Yapının ötesinde kriterleri tartışmak gerekiyor. Bizim esas tartışmak istediğimiz konu; kira, gıda, eğitim ve ulaşım yapısal değişim değil. Asgari ücretlinin kayıplarını yerine getirsinler üstüne de refah payı koysunlar. İşverenin verdiği karar değil hükümetin verdiği karar uygulanıyor.

Yapısal problemlerin dışında kriterleri ortaya koymak lazım. Biz her ay açlık-yoksulluğu yapıyoruz. TÜİK de yapsın. Asgarş ücret 30 milyonu ilgilendiyor diyorlar bizi onlardan ayırın diyoruz ayırmıyorlar. TÜİK sepetin içine bizim dört maddeyi koysun, yoksulluk ve açlığı açıklasın her ay."