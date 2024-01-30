TÜRK-İŞ duyurdu: Yoksulluk sınırı 49 bin TL'yi aştı

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının ocak ayı sonuçlarını açıkladı.

2024 yılının ilk aylık sonuçlarına göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15.048,89 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 49.019,19 TL’ye çıktı.

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19.630,40 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre gıda fiyatlarında yükseliş devam etti.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 79,44 olarak hesaplandı.

Zeytinyağının litre fiyatı 30 lira arttı

Araştırmaya göre, et fiyatlarındaki artış bu ayda da devam etti. En yüksek artış balık fiyatlarında görüldü. Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık artış yaşandı. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi.

Yumurta adet fiyatında ufak bir artış oldu. Fiyatı geçen aya göre 5 lira artan tavuk, kilogram fiyatı ortalama 77 liradan raflarda yer aldı.

Ocak ayında ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.

Kuru baklagiller grubunda en yüksek artış yeşil mercimekte görüldü. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 86 liraya çıktı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 34,34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 34,25 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı litre fiyatında ortalama 30 liralık artış oldu. Zeytinyağının litresi ortalama 330 liradan satılmaya başlandı. Aynı şekilde, zeytin fiyatlarında görülen 17 liralık artış ile siyah zeytin ortalama 225 lira, yeşil zeytin ortalama 190 liradan market raflarında yer aldı.