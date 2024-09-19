Türk-İş'ten 81 ilde eylem kararı

Bir suredir ücret ve vergide adalet, kamuda ücret dengesizliginin giderilmesi ve taşeron işçi sorununun çözümü için bölgesel mitingler düzenleyen Türk-İş yeni bir eylem kararı aldı.

Turk-is, 24 Eylül Salı günü tüm Turkiye'de mesai saati oncesinde isyerleri önünde kitlesel basın açıklamaları yapacak.

Açıklamadan sonra işçiler, isyerleri önünde bir saat süreyle oturma eylemi yapacak.