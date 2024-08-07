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TÜRK-İŞ'ten vergi adaleti ve maaş zammı talebi

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Konfederasyon Genel Merkezinde toplandı. Tüm işçiler için ikinci 6 aylık dönemde ücret zammının yüzde 24,73 olması talep edildi.

Haber Merkezi
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TÜRK-İŞ'ten vergi adaleti ve maaş zammı talebi
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Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay'ın başkanlığında bir toplantı düzenledi. Toplantıda çalışma hayatının güncel sorunları ele alındı.

Ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmelerine uygulanan yüzde 24,73 oranının, diğer aylarda başlayan sözleşmelere de uygulanması için ek çerçeve anlaşma protokolü imzalanması talebi öne çıktı.

Vergide adalet

Toplantının en önemli başlıklarından birisi de "vergide adalet" konusu oldu. Türk-İş Başkanlar Kurulu, vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiği belirtildi. Vergi sisteminin 2025 merkezi yönetim bütçe kanunu görüşmelerinde gelir adaleti dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin talep edildiği ifade edildi.

İl il mitingler gerçekleştirilecek

Toplantıda alınan kararla TÜRK-İŞ ve bağlı sendikalar, Türkiye’nin dört bir yanında vergide adalet konusunda toplantılar yapacak. Ardından ağustos ayı sonunda başlayacak şekilde il il mitingler gerçekleştirilecek. Mitinglerin yapılamayacağı illerde de basın açıklamaları düzenlenecek. İllerdeki mitinglerin ardından Ankara'da bir miting gerçekleştirilerek vergide adalet istenecek.

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