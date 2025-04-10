Türk malı asfalt kazıma makinası fuardan çıkarıldı!

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ / MÜNİH

Asfalt sektörünün her alanında faaliyet gösteren, 50 yıla yaklaşan geçmişiyle Türkiye’nin yol inşaatı ve asfalt üretim makineleri konusundaki öncü firması olan E-Mak, dünyanın en prestijli iş ve inşaat makineleri fuarlarından biri olan Almanya’daki Bauma Fuarı’na, tamamen yerli mühendislikle geliştirdiği yeni nesil asfalt freze makinesi prototipiyle katıldı. Ancak fuarda, sektörün önde gelen bir Alman rakip firmasının bir patent ihlali iddiası üzerine, ürün hakkında ihtiyati tedbir kararı aldırılarak, makine gümrük yetkilileri aracılığıyla fuar alanındaki stanttan alınarak sergilenmesi engellendi.

E-Mak Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, aynı sektörde faaliyet gösteren Alman firmasının isteği ile makinaya el konulmasının haksız ve dayanaktan yoksun olduğunu söyledi. Gencer, “Alman firmasının iddiaları doğrultusunda, tarafımıza herhangi bir somut patent numarası ya da teknik gerekçe belirtilmeden alınmış; buna rağmen, gümrük yetkilileri aracılığıyla makinemize el konulmuştur. Oysa Alman patent mevzuatına göre, bir ürünün alıkonulabilmesi için patent ihlalinin açık, doğrudan ve teknik olarak ispatlanabilir biçimde ortaya konması gerekmektedir. Ne var ki, bu süreçte söz konusu ürünümüzle hangi patentin ihlal edildiği bile tarafımıza resmi olarak bildirilmemiştir” dedi.

“Yerli mühendisliğe karşı yapılan açık bir baskıdır”

Haksız el koymanın, fuarın açılışından yalnızca saatler önce gerçekleştirildiğini, böylece, olası bir itiraz ve hukuki başvuru süreci işletilemeden fuara katılımın fiilen engellendiğini dile getiren Gencer, “Tüm hazırlıklarımızı tamamlamış, fuar alanında yerimizi almışken yapılan bu uygulama, sadece ticari bir rekabet değil, aynı zamanda Türkiye’de geliştirilen yerli mühendisliğe karşı yapılan açık bir baskıdır. Bu durum yalnızca firmamızı değil, Türk sanayisinin uluslararası fuarlarda kendini temsil etme hakkını da doğrudan hedef almıştır” diye konuştu. E-Mak’ın hamle programı ile geliştirdiği makinanın Bauma fuarında sergilenebilmesi için hukuk birimleri, Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği ve Bakanlık yetkilileri girişimlerini sürdürüyor.