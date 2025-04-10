Lojistikte yeni fırsat kapısı aralandı

AYSEL YÜCEL

ABD'nin geçen hafta Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik açıkladığı yeni gümrük vergileri, küresel ticaret dengelerini sarsarken, Türkiye’nin yüzde 10’luk vergi diliminde kalması, Türk lojistik sektörü için yeni fırsat kapısı araladı. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) yetkilileri, AB’nin tedarikte alternatif pazar arayışına gireceğini ve bu durumun Türk lojistik şirketlerinin ve limanların iş hacminde artış sağlayabileceğini öngörüyor.

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, ABD’nin attığı bu adımın küresel ticaret yollarında büyük değişimlere yol açabileceğine dikkat çekti. Engin, “ABD Başkanı Trump, tüm üretimi kendi ülkesine çekmek istiyor. Bu, ticaret yollarının ve deniz trafiğinin yeniden yapılandırılması anlamına geliyor. Avrupa'nın yeni rota arayışında Türkiye öne çıkabilir” dedi.

“Türkiye önemli avantajlar elde edecek”

Türkiye’nin bu süreçte önemli avantajlar elde edebileceğini belirten Engin, “Avrupa Birliği’nin ürünlerini satması ve yeni pazarlar oluşturması için yeni bir dünya düzeni kurulabilir. Bu süreç Türkiye’yi daha büyük bir ticari partner haline getirebilir” diye konuştu.

“Türk limanları önemli uğrak noktalarından biri olabilir”

UTİKAD Başkan Yardımcısı Ayşem Ulusoy da gelişmenin Türkiye’ye çeşitli avantajlar sunduğunu ifade ederek, bu fırsatın kaçmaması için bazı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Ulusoy, “Türkiye'nin yakın ikmal merkezi olması sayesinde alternatif tedarikçi konumumuz güçlenebilir. Rotalarda yapılacak değişiklikler Türkiye limanlarını uluslararası trafiğin önemli uğrak noktalarından biri haline getirebilir” açıklamasını yaptı.

“Türkiye’de yatırım iştahı artabilir ama…”

Yeni yatırımlar ve ortaklıklar için Türkiye’nin cazibesinin artabileceğini ifade eden Ulusoy, “Sanayi, ihracat ve lojistik firmaları açısından yeni fırsatlar doğabilir. Ancak artan belirsizlik ve maliyetler iş süreçlerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor” uyarısında bulundu.

Ulusoy, özellikle Gümrük Birliği anlaşmasının bu yeni koşullarda yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayarak, “Riskleri doğru yönetebilirsek, bu süreci Türkiye için fırsata çevirebiliriz” dedi.

Armatörlerin, Akdeniz’e yöneleceği konuşuluyor

Rif Line Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem, Çin-ABD hattında çalışan armatörlerin, büyük gemileri Akdeniz çanağına ve Türkiye limanlarına çekme planları olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını belirtti. Erdem, “Türkiye-ABD hattında daha büyük tonajlı gemilerin devreye gireceği konuşuluyor. Bu henüz teyit edemediğimiz bir bilgi, ancak pandemi dönemindeki gibi Türkiye’nin tedarik zincirinde öne çıkabileceğini öngörüyoruz. Havlu, kürdan, pizza kutusu ve meyve suyu gibi bazı ürünler yeniden Türkiye’den tedarik edilebilir” diye konuştu