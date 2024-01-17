Türk Metal Sendikası ve MESS arasında anlaşma

Mehmet KAYA / ANKARA

Türk Metal sendikası yazılı bir açıklama yaparak, işveren sendikası MESS, metal işkolunda grup toplu sözleşmede uzlaşmaya vardıklarını duyurdu. Sendika 19 Ocak günü için grev kararı almış ve işyerlerine bildirmişti.



Uzlaşma 17 Ocak günü akşam saatlerinde duyuruldu. MESS yaptığı yazılı açıklamada, toplu sözleşmenin Türk Metal, Öz Çelik İş ve Birleşik Metal İş ile imzalandığı belirtilerek, “Böylelikle, MESS tarihinde ikinci kez üç işçi sendikasının mutabakatıyla sözleşme aynı anda imzalandı ve Metal İş Kolunda çalışma barışı sağlanmış oldu” denildi.

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak: 100. Yılda yüzde 100’ü aşan zam aldık

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yazılı bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzde 100’ü aşan bir zam aldık. Ücretlere aldığımız toplam zam, ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal zamları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu” bilgisini verdi.

Türkiye’nin çoğu ihracatçı ve en büyük ilk 100 sanayi kuruluşu arasında bulunan, otomotiv, demir-çelik, beyaz eşya gibi önemli sektörlerdeki işyerlerini kapsayan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde uzlaşmaya varıldı. Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve yaklaşık 150 bin işçinin kapsamda olduğu grup toplu sözleşmesinde yasal süreler içinde grev kararı aşamasında bulunuluyordu.

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak yazılı açıklamasında ülkenin ekonomik darboğazdan geçtiğini ve enflasyonun emeğiyle geçinenlerin geçim sıkıntısı yaşadığını elirterek, “Böyle bir dönemde, temsil ettiğimiz metal emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeleri için masada mücadele verdik. Üyelerimizin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için çaba gösterdik. Toplu sözleşmede geldiğimiz bu durum, Türk Metal için yeni bir zaferdir” değerlendirmesinde bulundu.

MESS Başkanı Akkol: Maliyet artışları sektörde baskı oluşturuyor

TİSK ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yaptığı yazılı açıklamada, sözleşme sürecinin önceki yıllara göre daha zorlu geçtiğine işaret ederek, “MESS üyesi kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve 3 işçi sendikamıza verdiğimiz destekten gurur duyuyoruz. Yıllık yüzde 156‘lık artış, özel sağlık sigortası, 6 bin çalışma arkadaşımızın çocuğuna burs imkanı sağlanması ve birçok ilave sosyal haklar ile metal işçisinin bizim için ayrı bir yeri olduğunu gösteren uygulamalarda mutabık kalmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Özgür Burak Akkol, maliyet artışlarının işkolu üzerinde istihdam baskısı oluşturmaya başladığını belirterek şunları kaydetti:

“Özellikle ihracat yapan üyelerimizin karşı karşıya olduğu maliyet artışları, sektörümüz üzerinde önemli istihdam baskısı yaratmaya başladı. İşçi-işveren ve devletimizin beraber olarak, ayrışmadan ve iletişim kanallarını her daim açık tutarak bu gibi dönemleri ülkemizin lehine kapatabileceğimize samimiyetle inanıyoruz. MESS üyesi işverenlerimizin artan maliyetler ve küresel rekabet koşullarında vermeye gayret ettikleri mücadelenin zorluklarını derinden hissediyor ve üyelerimizi destekliyoruz. İşçi sendikalarımızın da, çalışma arkadaşlarımızın uzun vadeli refahı, istihdamın artışı ve işletmelerimizin rekabetçiliği için yenilikçi ve vizyoner uygulamalar ile iş hayatına destek olması gerektiği bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz. Türkiye’nin ikinci yüzyılında dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, ikiz dönüşüm, yetkinlik dönüşümü gibi birçok farklı konudaki dönüşüme uyum sağlamaya çalışıyoruz. Sektörümüzün ve istihdamımızın sürdürülebilirliği için tüm çalışmalarımızı bu ana amaçla yapmaya gayret ediyoruz. İşçi sendikalarımızın da bu dönüşümlere daha fazla odaklanması gerektiğini düşünüyoruz.”

Türk Metal: Yüzde 157,4 artış

Türk Metal sendikasından yapılan yazılı açıklamada ücret artışlarına yönelik olarak, “Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76’sını aldık. Taslağımızda 3 TL olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 TL’sini aldık. Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık” denildi.

Türk Metal tarafından sözleşmeye ilişkin verilen bilgiler şöyle:

Toplam 89 bin 600 işçiyi etkileyecek şekilde, 65 TL’nin altında olan saatlik ücretler 65 TL’ye çekildi. Bu iyileştirmeden sonra tüm üyelerin saatlik ücretine yüzde 32 oranında zam yapıldı.

Tüm üyelere ayrıca seyyanen saat başına 30 TL zam yapıldı. Her bir kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere ilave saatlik 2 TL zam yapıldı. 2 TL ilave zam, EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibariyle uygulanacak.

Bu zamlarla, 1 Eylül 2023’ten geçerli olmak üzere toplamda ücretlere yüzde 98 zam yapıldı. İkinci altı ay ücretlerine 1 Mart’tan geçerli olarak enflasyon korumalı şekilde yüzde 30 daha artış yapılacak.

Üçüncü altı ay için enflasyon + 3 puan, 4. Altı ay için ise enflasyon oranında artış olacak.

Sosyal haklar için ilk yıl yüzde 140, ikinci yıl yıllık enflasyon oranında artış yapılacak. Ulusal bayram ve tatil günü çalışmasında fazla mesai yüzde 125 olarak uygulanacak. Sosyal haklarda, iki gün sünnet izni ve eğitim yardımının anaokulu eğitimini de kapsayacak ekleme yapıldı. Engelliler gününde engelli üyelere bir günlük ücretli izin verilecek.