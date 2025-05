Türk sanayiciler daha fazla ABD’linin mutfağına girdi

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

ABD’yi hedef pazarlardan biri olarak belirleyen Türk mutfak ekipmanları sektörü, ülkedeki fuarlara milli katılım göstererek ihracatını artırmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük endüstriyel mutfak ekipmanları fuarı olan HOSTECH By TUSİD öncesinde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz, ABD’ye ihracatın geçen yıl yüzde 27 artışla 285 milyon dolara ulaştığını söyledi. Bu yıl ise ihracatta en az yüzde 50 artış beklediklerini kaydetti. Sektördeki güncel gelişmelere de değinen Kopuz, paslanmaz çelik kullanan yaklaşık 50 bin firmada 1 milyon kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

10 yılda AB’nin en büyük 2. fuarı oldu

HOSTECH By TUSİD Fuarı, 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacak etkinlik öncesi sektör derneklerinin de katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. TUSİD Başkanı Bekir Topuz, TUSİD’in 33 yıl önce kurulduğunu, HOSTECH By TUSİD’in ise ilk kez 26 yıl önce düzenlendiğini söyledi. İlk fuarın 500 metrekare alanda bir otel lobisinde yapıldığını hatırlatan Topuz, “26 yıl sonra Avrupa’nın ikinci büyük fuarı haline geldi. Geçen sene 39 bin metrekare olan fuar alanı bu yıl 45 bin metrekareye çıktı. Şu an hiç boş yerimiz yok” diye konuştu. Sektör olarak artık AB standartlarının üstünde mal yaptıklarını anlatan Kopuz, şu an Türkiye’de yapılan 5 yıldızlı otellerin yüzde 100’ünün Türkiye’de imal edilen ürünler ile donatılabildiğini söyledi. Topuz, “Eskiden bulaşık makinesini ithal alalım gibi algı vardı. Marriot otellerinden birini aldık ve bunun mutfaklarını Türk ürünleri ile döşüyoruz artık.

“Türkiye’ye ithal makine giremez”

Tüm sanayicilerimizin malları kaliteli ve üst seviye olduğu için Türkiye’ye artık ithal bir bulaşık makinesinin girmesi mümkün değil. Buzdolabı hiç mümkün değil. Fırın grubunda, doğramalarda çok iyi gidiyoruz. Bu sayede tabi Türkiye’ye olan talep de arttı. Fuarın büyümesinde bu da etken” dedi. Fuara katılım sağlayan firmalar ile ilgili de bilgi veren Topuz, yaklaşık bu yıl 105 farklı ülkeden bin 200 firmanın otel ve uçak ücretlerini HOSTED By TUSİD olarak üstlendiklerini belirtti. Topuz, “10 yılda 18 bin kişilik data oluşturduk. 18-20 bin kişilik datadan potansiyeli olan müşteriyi biz seçiyor ve davet ediyoruz. Bunun haricinde de 2 bin kişi de online kayıt yaptırdı. 5 bine yakın yabancı katılımcı bekliyoruz. Fuarı toplamda 35 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre Amerika, Rusya ve Mısır bölgesinden ciddi bir artış var. Bu yıl tanıtım için yaklaşık 2 milyon dolar harcadık ama bundan çok daha fazla bir değer yaratacağız” diye konuştu.

İhracatta yüzde 10 artış bekleniyor

Topuz’un verdiği bilgilere göre endüstriyel mutfak sektörü 2023’te 5,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektör, 2,7 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdi. Bu sene ihracatın yüzde 10 artışla 6 milyar doları geçmesini beklediklerini söyleyen Topuz, “Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir barış ve Suriye’deki gelişmeler bizim ihracatımızı patlatabilir. Eğer anti damping soruşturmasında olumsuz bir gelişme olmazsa çok iyi bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyoruz” dedi. Türkiye, dünya mutfak sektöründe üretim olarak 9. Avrupa’da ise 7. Sırada bulunuyor. Türkiye, dünya mutfak sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,16 pay alıyor. 2030 yılında Dünya Kupası’nın oynanacağı Fas’a da dikkat çeken Topuz, bu ülkenin en büyük ithalatı Türkiye’den yaptığını, ancak bu turnuva sayesinde çok daha büyük bir potansiyelin oluştuğuna işaret etti. Topuz, “Fas mutfak sektöründeki toplam ithalatının yüzde 18’ini Türkiye’den yapıyor. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz fuara da Fas’tan 33 firma davet ettik” şeklinde konuştu.

■ “Paslanmazda vergi artışı 300-400 bin istihdam kaybına yol açar”

Sektörün şu anki en önemli probleminin geçtiğimiz yıl yüzde 12’ye çıkarılan ek vergiler ve henüz sonuçlanmayan anti damping soruşturması olduğunu belirten Topuz, “Geçen sene ihracatımızdaki yüzde 20 düşüşün en önemli sebeplerinden biri de bu ek vergiler oldu. Eğer vergiler artırılmasaydı biz geçtiğimiz yılı büyük ihtimalle önceki yıla göre yükselişle tamamlardık. Şimdi de bir süredir devam eden ve yaz aylarında sonuçlanması beklenen anti damping soruşturması var. Biz burada Ticaret Bakanlığımızın 50 bin imalatçının ve 1 milyon kişilik bir istihdamın yanında olacağına ve tek bir firmanın kazancı için koca sektörü zora sokmayacağına inanıyoruz. Eğer soruşturmadan olumsuz bir sonuç çıkarsa bu bizim sektörümüzü mahveder, her şey terse döner. Düşeceğimiz rakamları konuşmak bile istemiyorum” dedi. Topuz şöyle devam etti: “Paslanmaz ile ilgili bir milyon kişi çalışıyor ve 50 bin de firma var. Sadece mutfakçı olarak bakmamak lazım buna. Asansörcü de davlumbaz yapan da paslanmaz kullanıyor. Tüm bu alanlar dikkate alındığında en az 300-400 bin kişilik istihdam kaybı olur” ifadelerini kullandı.