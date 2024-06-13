Türk Telekom ve Rönesans Holding işbirliği için imza attı

Türk Telekom, veri merkezi, akıllı otoyol ve bölge ülkelere ürün ve hizmetlerin sağlanacağı projelerde birlikte çalışma konusunda Rönesans Holding ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

Bu kapsamda; Türk Telekom’un Ankara’da yapmayı planladığı veri merkezi projesi için Rönesans Holding ile iş ortaklığı geliştirilirken, Nakkaş- Başakşehir Otoyolu Projesi’nde ise; akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ücret toplama sistemleri (ÜTS), elektromekanik süreçlerin dizaynı, uygulaması ve işletme hizmetleri konularında ortak çalışmalar yapılacak.

İşbirliğini değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden anlayışımızla; teknoloji birikimimizi yaşamın her alanına yansıtıyoruz. Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alandaki dijitalleşmeye öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak öncü projelere imza atıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak da Holding olarak projeleri hayata geçirirken stratejik iş birlikleri ve köklü ortaklıkların büyük önem taşıdığını belirterek şu görüşleri paylaştı: “Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın da ‘iş birliği’ kültürümüzün en önemli göstergelerinden biri olarak, sektörümüze örnek olacağına ve birçok önemli projenin hayata geçmesini sağlayacağına inanıyoruz” dedi.