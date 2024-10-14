Türk Traktör temettü dağıtacak! Hisse başı net fiyat belli oldu

Türk Traktör temmettü ödeme tarihi belli oldu. İkinci kez temettü ödemesi için KAP’a bildirimde bulunan şirket hisse başına 24,28 TL verileceğini açıkladı.

Temettü tarihi belli oldu

KAP’a bildirilen açıklamaya göre şirket 8 Kasım 2024 tarihinde hisse başına 24,28 TL temettü ödeme yapmak için Genel Kurul’un onayına sunma kararı aldı. Şirketin son fiyatına göre temettü verimi ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Kârının yüzde 86,6’sını yatırımcılarla paylaştı

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, 1 Nisan 2024’te dağıttığı temettü de dahil olmak üzere son 5 yılda 5 kez temettü ödemesi yaptı ve ortalama kârının yüzde 86,6’sını yatırımcılarıyla paylaştı.

Türk Traktör (TTRAK) hissesi son olarak 1 Nisan 2024’te temettü ödemesi gerçekleştirdi. Şirket bu dönemde kârının yüzde 67’sini yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket 1 Nisan 2024’de yüzde 6,37verim ile pay başına net 56,66 TL temettü ödedi.

Son 5 temettü ödemesini incelediğimizde en yüksek verime yüzde 8,30 ile 2022 yılında ulaştı. Şirket bu dönemde pay başına net 20,23 TL temettü ödedi. En düşük temettü verimi ise 2020 yılında gerçekleşti. Şirket yüzde 4,49 verim ile pay başına 1,59 TL temettü dağıttı.