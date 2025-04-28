 Türk Traktör yatırım kararından vazgeçti! KAP’a bildirildi

Koç Holding’in grup şirketlerinden olan Türk Traktör A.Ş., Kayhan Ertuğrul Makina ve Terramak A.Ş grup şirketlerini bünyesine katmak üzere 31 Ekim 2024 tarihinde imzalanan Pay Alım Satım Sözleşmesine istinaden kamuoyu ile paylaştığı yatırım kararından vazgeçtiği duyurdu.

KAP’a bildirildi

Türk Traktör, bu sabah KAP’a yaptığı duyuruda; Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandıktan sonra yapılan çalışmalarda gündeme gelen bulgular doğrultusunda, sözleşmedeki kapanış koşullarının tamamlanmaması nedeniyle, sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemden vazgeçilmesine karar verildiğini açıkladı.

Kayhan Ertuğrul şirketler grubu yalanladı

Bu açıklamanın ardından Kayhan Ertuğrul şirketler grubu kamuoyu bilgilendirmesi gerçekleştirerek, Türk Traktör’ün söz konusu işlemden vazgeçme gerekçesini kesin bir dille yalanladı. Kayhan Ertuğrul şirketler grubu yaptığı açıklamada; Türk Traktör A.Ş.’nin Kayhan Ertuğrul Makina ve Terramak şirketlerinden Pay Alım Satım işlemi, 31 Ekim 2024 tarihinde imzalanan sözleşme ve ardından 21 Şubat 2025'te Rekabet Kurumu’ndan devir alma işlemine onay verdiğini belirtti.

Kayhan Ertuğrul ve Terramak şirketler grubu yaptığı açıklamanın devamında; 24 Mart 2025 tarihinde kapanış ön koşullarının da tamamlanmasıyla süreç hukuken tamamlanmış görünse de, Türk Traktör tarafından sözleşme hükümlerine ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde yeniden satın alma bedelinde müzakere girişimleri başlatmak istediğini belirterek, bu girişimleri kesin bir şekilde reddettiğini ve süreç boyunca yaşanan mağduriyetin giderilmesi için tüm hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını kamuoyuna duyurdu.