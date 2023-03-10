Turkcell'in kârı 2022'de 11,05 milyar TL oldu

İSTANBUL / EKONOMİ

Turkcell, 2022 finansal sonuçlarını ve 2023 beklentilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, 2022 yılında 11,05 milyar TL net kâr ederken, önceki yıl aynı dönemde 5,03 milyar TL kâr sağlamıştı.Turkcell böylelikle geçe yıl kârını yüzde 120 oranında artırmış oldu. Şirketin, 2022'de toplam hasılatı 53,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı zamanda Turkcell 2023 yılı beklentilerini de paylaşırken, bu yıl için gelir büyüme beklentisinin yüzde 55, yüzde 57 olabileceğini öngördü.Şirket, 2023 operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranını yaklaşık yüzde 22 olarak beklediklerini kaydetti.

Turkcell'den deprem vurgusu

Şirket yaptığı değerlendirmede şöyle belirtti:

Depremin işlerimiz üzerindeki ilk etkisine dair değerlendirmelerimiz doğrultusunda 2023 yılı öngörülerimizi oluşturduk.

Deprem bölgesindeki abonelere sağladığımız ücretsiz paketler, iptal ve açma kapama ücretlerinin kaldırılması ve uzun vadede yıkımın bölgede yaşayan insanların ekonomik durumlarına etkisi dolayısıyla talep daralmasına bağlı olarak gelirlerimizde yaklaşık 1.5 milyar TL bir negatif etki öngörmekteyiz.

Deprem bölgesine bugüne kadar yapılan ve yapılmaya devam edecek olan personel, altyapı, şebeke giderleri gibi harcamalar sebebi ile operasyonel giderlerde yaklaşık 400 milyon TL’lik etki beklemekteyiz.

Ağır yıkımın olduğu bölgelere yapacağımız mobil ve sabit şebeke yatırımlarının yaklaşık 900 milyon TL ikame yatırım harcamasına neden olacağını öngörüyoruz.