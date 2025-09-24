Türkiye, avukat gelirlerinde 25 Avrupa ülkesi arasında son sırada!

Türkiye avukat gelirlerinde 25 Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı. Türkiye’de avukatların ortalama yıllık brüt geliri 1.7 milyon TL olurken,. 187.285 Euro ile İsviçreli avukatlar Avrupa’da en fazla geliri elde etti.

Avukatlar Türkiye’de kazanamıyor

ERI Ekonomi Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Türkiye, 35 bin 648 Euro (1.7 milyon TL) ile avukatların yıllık ortalama brüt gelirinde 25 Avrupa ülkesi içinde sonuncu oldu. Ortalama aylık brüt gelir ise 141 bin TL’ye denk geliyor. Ancak deneyime göre gelirler ciddi farklılık gösteriyor.

Türkiye’de 1-3 yıl deneyimli avukatlar için yıllık kazançlar 24 bin 897 Euro (1.2 milyon TL) civarında hesaplanırken, 8 yıl ve üstü deneyime sahip avukatların kazançları ise 45 bin 86 Euro’ya (2.2 milyon TL) kadar ulaşıyor.

Kazançta uçurum arttı

Euronews’ın haberine göre Türkiye ile birlikte Macaristan 44 bin 543 Euro (2.2 milyon TL), Litvanya 43 bin 995 Euro (2.1 milyon TL), Bulgaristan 43 bin 972 Euro (2.1 milyon TL), Romanya 40 bin 801 Euro (2 milyon TL) ile yıllık ortalama brüt maaşlarda 50 bin Euro’nun altında kalan ülkeler oldu.

Almanya 4. sırada

Almanya’da avukatların ortalama brüt maaşı 116 bin 954 Euro (5.7 milyon TL) olurken, 25 ülke arasında dördüncü sırada yer aldı. Avukatlar, İngiltere’de 87 bin 419 sterlin (4.9 milyon TL), Fransa’da 91 bin 630 Euro (4.5 milyon TL), İspanya’da 86 bin 190 Euro (4.2 milyon TL), İtalya’da 85 bin 258 Euro (4.2 milyon TL), Belçika’da 117 bin 220 Euro (5.7 milyon TL), İrlanda’da 113 bin 262 Euro (5.5 milyon TL), Hollanda’da 111 bin 446 Euro (5.4 milyon TL) ve Avusturya’da 102 bin 636 Euro (5 milyon TL) yıllık ortalama gelir elde ediyor.

8 yılda yüzde 80 artış

Avukat maaşları birçok faktöre bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor. Deneyim, kurumun türü, uzmanlık alanı maaşlarda belirleyici unsurlar arasında. ERI verilerine göre 8 yıldan fazla deneyime sahip avukatlar, meslekte 1–3 yılını doldurmuş avukatlara kıyasla ortalama yüzde 80 daha fazla kazanıyor.

Listenin zirvesinde İsviçre var

Kuzey Avrupa ülkelerindeki avukatlar nominal olarak yüksek maaşlar alıyor. 187 bin 285 Euro’luk (9.1 milyon TL) ortalama brüt yıllık maaş ile İsviçre avukatların en yüksek kazanç sağladığı ülke oldu.

Danimarka’da 127 bin 903 Euro (6.2 milyon TL) ortalama maaş ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Finlandiya’da 108 bin 766 Euro (5.3 milyon TL), Norveç’te 106 bin 630 Euro (5.2 milyon TL), İsveç’te 86 bin 772 Euro (4.2 milyon TL) oldu.