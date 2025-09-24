Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) 2005 yılında söylediği ve BM'ye reform çağırı yaptığı tarihi konuşması hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri New York cadde ve sokaklarında yer aldı.

İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.