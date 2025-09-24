  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Dünya 5’ten büyüktür" sözü, New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video)
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) 2005 yılında söylediği ve BM'ye reform çağırı yaptığı tarihi konuşması hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri New York cadde ve sokaklarında yer aldı.

İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda (Video) - Resim : 1

Gündem
Balıkesir Sındırgı'da gece saatlerindeki deprem kamerada (Video)
Balıkesir Sındırgı'da gece saatlerindeki deprem kamerada
CHP İstanbul'da olağanüstü kongre günü: Özgür Çelik tek aday, Gürsel Tekin oy kullanamayacak
CHP İstanbul'da olağanüstü kongre günü: Özgür Çelik tek aday
İddia: CHP'nin son kurultayı mahkemelik olabilir, gerekçe tüzükteki 48. madde
CHP'nin son kurultayının da mahkemelik olabileceği iddia edildi
'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen'e istenen ceza belli oldu
İşte 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibine istenen ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen davete katıldı
Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi
Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökertildi