Türkiye-Cezayir İş Forumu, 170'ten fazla şirketin katılımıyla başladı

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hareketliliğini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye- Cezayir İş Forumu başkent Cezayir'de başladı. Forumun açılış oturumunda, Cezayir'e resmi ziyarette bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı Tayyib Zeytuni hazır bulundu.

Foruma 29 Türk ve 150 Cezayir şirketi katıldı

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Celal Sarandi Muammer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foruma 29 Türk ve 150 Cezayir şirketinin katıldığını söyledi. Muammer, katılan şirketlerin sektörel yelpazesi içinde ise tarım, otomobil, inşaat, elektronik, kimya, mühendislik, çevre, turizm, imalat, maden, bilişim, gıda, hizmet, tekstil ve deniz ulaşımının yer aldığını aktardı.

Yoğun katılım gerçekleşti

İki ülkenin şirket yetkilileri ve iş insanları arasında düzenlenecek ikili oturumlara yoğun ilgi olduğunu kaydeden Muammer, "Kimisi sadece ürün pazarlama ve dağıtımla ilgileniyor, kimisi de pek çok kolaylık sunan Cezayir yatırım yasasından ve emek, enerji ve su gibi düşük üretim maliyetlerinden faydalanarak yatırım yapmak istiyor." dedi.

Muammer, halihazırda Moritanya ile olan ve yakında da Tunus, Libya, Mali ve Nijer'le kurulacak serbest ticaret bölgeleri göz önüne alındığında, iki ülkenin birlikte Afrika kıtasının pazarlarını açabileceğini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cezayir Ticaret Heyeti Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, ortak ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar olduğuna işaret etmiş ve bunu 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydetmişti.