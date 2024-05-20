Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı kuruldu

ANKARA (EKONOMİ) - Hisselerinin tamamı Türkiye İş Bankası’na ait olan Trakya Yatırım Holding A.Ş, burs ve eğitim yardımları yapmak üzere Türkiye İş Bankası Yüzüncü Yıl Vakfı'nı kurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre mal varlığı 19 milyon lira olan vakfın yönetiminde, Hasan Aran, Hasan Cahit Çınar, Nevzat Burak Seyrek, Suat Ergenekon Sözen ve İzlem Erdem yer alıyor.

Vakıf, burs ve eğitim yardımları faaliyeti yürütecek. Ulusal ve uluslararası düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere, burs, ödül ve kredi gibi yardımlarda bulunacak.

Balduk adına vakıf kuruldu

Öte yandan merhum iş insanı Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın eski başkanı Mehmet Balduk adına da bir vakıf kuruldu. Balduk anısına afetzedelere yardımcı olmak amacıyla kurulan Vakfın yönetiminde, Sibel Balduk, Emre Balduk ile Nazlı Ceylan Kurtul yer alıyor.