Türkiye, sismik izolatörde önemli bir altyapıya sahip

Barış SEDEF / İSTANBUL



Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken yeni depremler bu alanda alınması gereken önlemlerin önemini artırdı. Deprem izolatörlerinin imalatında Türkiye’nin önemli bir altyapıya sahip olduğuna vurgu yapan Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Genel Sekreteri Zühtü Bakır, “Dolayısıyla, bu ürünleri geliştirecek ve imal edecek firmalarımızın sayısının artırılması büyük önem arz ediyor. Halihazırda sınırlı sayıda firma deprem izolatörü imalatında faaliyet gösterirken, ülkemizin bu alanda önemli bir imalat alt yapısına sahip olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde hastaneler ve kamu kurumları ile okullar başta olmak üzere inşaatlarda izolatörlerin istenmesi bu yönde çalışan firma sayısını ve imalat kapasitesini artıracaktır. Bu alandaki teknolojik gelişmeleri sürdürmek üzere firmaların başta Ar-Ge çalışmaları olmak üzere gerekli devlet teşvik ve desteklerinden yararlandırılması sürece katkı sağlayacak” dedi.

“Hem üretici hem kullanıcı iş makinelerini gönderdi”

Zühtü Bakır, depremin ardından iş ve inşaat makineleri ile vinçlerin derhal bölgeye sevk edilmesi için Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ve İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İSDER) gibi ilgili üye derneklerin organizasyonunda çalışmayı hemen başlattıklarını kaydetti. Derneklerin yanında makinelerin kullanımda olduğu inşaat ve madencilik firmalarının da operatörleri ile makinelerini hızlıca bölgeye intikal ettirdiğini hatırlatan Bakır, arama ve kurtarma faaliyetleri için büyük önem arz eden jeneratörlerin de hem imalatçılar hem kullanıcılar tarafından bölgeye ulaştırıldığını vurguladı.

“Makine ihracatı şubatta kısmen etkilendi”

Depremden etkilenen illerin makine sektöründeki payının yüzde 3 civarında olduğunu hatırlatan Zühtü Bakır, ihracata hazır olan makinelerin bölgeye sevk edilmesinin yanında lojistik nedenlerle, sektörün şubat ayı ihracatının depremden olumsuz etkilenebileceğini söyledi. Deprem felaketine rağmen makine ihracatında 2023 için iyimser olduklarına vurgu yapan Bakır, “Buna karşın, başta Avrupa olmak üzere makine ve teçhizat yaptırımlarına bağlı olan taleplerde ivme kaybı hissedilse de makine ihracatını 2023’te de artırarak sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

Birçok makine imalatçısı konteyner üretimine yöneldi

Felaketin ilk gününden itibaren arama kurtarma çalışmaları kadar, barınma ihtiyacının da önem kazandığını anlatan Bakır, “Yurdun dört bir yanından ihtiyaç malzemeleri bölgeye akarken, firmalarımız, katı yakıt sobaları gibi ürünleri hızlıca imal edip bölgeye ulaştırma gayretinde oldular” dedi. Birçok makine imalatçısının işlerine ara vererek konteyner üretimine yöneldiğini kaydeden Bakır, çadır ve konteyner kentlerin hızla kurulduğunu, bu bölgelere ısıtma ve soğutma gibi donanımların sağlanması konusundan da sektör olarak çalışmalar sürdürdüklerini iletti.