Türkiye-Somali enerji iş birliğinde yeni dönem: Sıradaki adım madencilik

Türkiye ve Somali arasında enerji alanındaki iş birliği, "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" ile yeni bir boyut kazanırken, Somali, madencilik sektörünü ikili ilişkilerde bir sonraki aşama olarak değerlendiriyor.

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, bugün Türkiye ve Somali arasında kara sahalarını kapsayan anlaşmanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda imzalanmasının ardından açıklamada bulundu.

"Türk yatırımcılarla ortaklıklar kurmak istiyoruz"

İki ülke arasında gelişen iş birliğinin yalnızca petrol ve doğal gazla sınırlı kalmayacağını belirten Mohamed, "Madencilik alanında da Türk yatırımcılarla ortaklıklar kurmak istiyoruz. Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Türk madencilik şirketlerini Somali’ye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Somali'deki enerji faaliyetleri genişliyor

Mohamed, Türkiye'nin halihazırda Somali açıklarında yürüttüğü enerji faaliyetlerinin, imzalanan yeni anlaşmayla kara alanlarına da taşınacağını belirterek, bu gelişmenin iki ülke arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştireceğini söyledi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmaları başlıyor

Anlaşma kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Somali'de yaklaşık 16 bin kilometrekarelik üç kara bloğunda petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına önümüzdeki aylarda başlayacak.

Oruç Reis çalışmaların yüzde 78'ini tamamladı

Bakan Mohamed, kara arama faaliyetlerinin başlamasının yanı sıra deniz alanlarındaki sismik araştırmalarda da önemli ilerleme kaydedildiğini dile getirerek, Türk sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Ekim 2024'ten bu yana yürüttüğü çalışmaların yaklaşık yüzde 78'inin tamamlandığını bildirdi.

Yeni anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri daha da pekiştireceğini ifade eden Mohamed, "Bu anlaşma, Somali'nin sahip olduğu doğal kaynaklardan daha etkin biçimde yararlanmasının önünü açacak ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

Hedef: Petrol keşfi

Mohamed​​​​​​​, kısa vadede en büyük hedeflerinin petrol keşfi olduğunu vurgulayarak, "Somali tarihinde ilk kez petrol ve doğal gaz keşfi yapılması hedefleniyor. Ülkemizin bu kaynaklara ulaşmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal yapımız köklü biçimde değişecektir." ifadelerini kullandı.